Un Pc in una bici? L’incredibile progetto con tanto di scheda grafica RTX 3070 – [VIDEO] (Di martedì 27 luglio 2021) Per gli appassionati di PC e gaming le sorprese e le novità non finiscono mai. Soprattutto quando si tratta di chassis per contenere GPU che non sono solamente pensati per essere dei semplici “case contenitivi” dal design a dir poco tradizionale, ma coniugano anche design innovativi e “da vetrina”. Gaming, le nuove frontiere (Adobe Stock)E’ quello che ha fatto l’azienda russa Yolenzo che, in collaborazione con i giganti Red Bull, Intel e Gigabyte, ha progettato e realizzato Exo Giga Bike, una bicicletta a bilanciere dotata di un case per GPU talmente potente da assicurare un’esperienza di gioco ancora migliore di qualsiasi sessione su PC. EXO Giga Bike, ... Leggi su computermagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Per gli appassionati di PC e gaming le sorprese e le novità non finiscono mai. Soprattutto quando si tratta di chassis per contenere GPU che non sono solamente pensati per essere dei semplici “case contenitivi” dal design a dir poco tradizionale, ma coniugano anche design innovativi e “da vetrina”. Gaming, le nuove frontiere (Adobe Stock)E’ quello che ha fatto l’azienda russa Yolenzo che, in collaborazione con i giganti Red Bull, Intel e Gigabyte, ha progettato e realizzato Exo Giga Bike, unacletta a bilanciere dotata di un case per GPU talmente potente da assicurare un’esperienza di gioco ancora migliore di qualsiasi sessione su PC. EXO Giga Bike, ...

Advertising

cercounnome : che sia la mia città o il paesino sperduto dimenticato da dio in cui passo le vacanze la bici è una costante se poi… - Il_Reissimo_ : RT @tinellissima: Un temporale per fare l'amore in silenzio, per leggere una poesia, per scrivere un messaggio rimasto in sospeso qualche s… - Nadia59677359 : #upas finalmente è finita sta lagna 45 minuti di bici perché non si possono permettere una casa a manhattan ma che me frega - Alex_L_Ariete : Per la rubrica punture di insetti Stavo affrontando la discesa del Pianca in bici quando un insetto a pensato bene… - tinellissima : Un temporale per fare l'amore in silenzio, per leggere una poesia, per scrivere un messaggio rimasto in sospeso qua… -