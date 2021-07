UFFICIALE - Svolta in Serie B: approvato l'utilizzo della tecnologia Var (Di martedì 27 luglio 2021) Arriva la Svolta in Serie B, dopo il completamento della formazione degli arbitri Var e Avar, è stato approvato l'utilizzo dell'uso della tecnologia Var per la stagione 2020/2021. La notizia è stata annunciata direttamente da Marco Brunelli, segretario generale della FIGC che ha annunciato l'ufficialità dell'utilizzo della Var che il consiglio odierno ha approvato la delibera all'unanimità. Leggi su spazionapoli (Di martedì 27 luglio 2021) Arriva lainB, dopo il completamentoformazione degli arbitri Var e Avar, è statol'dell'usoVar per la stagione 2020/2021. La notizia è stata annunciata direttamente da Marco Brunelli, segretario generaleFIGC che ha annunciato l'ufficialità dell'Var che il consiglio odierno hala delibera all'unanimità.

