Travaglio supera ogni limite: come può dare del figlio di papà a Mario Draghi che ha perso il padre a 15 anni? (Di martedì 27 luglio 2021) È incredibile il livello di mistificazione a cui può arrivare una parte del giornalismo italiano. Il direttore del “Fatto Quotidiano” Marco Travaglio, non sapendo con chi prendersela dopo il declino politico di Matteo Renzi, ha deciso di attaccare il presidente del Consiglio Mario Draghi. Travaglio, strenuo difensore dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la cui avventura politica si è conclusa in modo mesto, con tentativi ridicoli di mantenere la cadrega attraverso maggioranze risibili, ha ben pensato di dedicare un volume – “I segreti del Conticidio” – alla fine politica dell’attuale presidente del ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 27 luglio 2021) È incredibile il livello di mistificazione a cui può arrivare una parte del giornalismo italiano. Il direttore del “Fatto Quotidiano” Marco, non sapendo con chi prendersela dopo il declino politico di Matteo Renzi, ha deciso di attaccare il presidente del Consiglio, strenuo difensore dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la cui avventura politica si è conclusa in modo mesto, con tentativi ridicoli di mantenere la cadrega attraverso maggioranze risibili, ha ben pensato di dedicare un volume – “I segreti del Conticidio” – alla fine politica dell’attuale presidente del ...

Caro Merlo, "Mario Draghi è un figlio di papà che non capisce un cazzo di sanità, di sociale, di vaccini...". Marco Travaglio, che partì dal vaffa di Grillo, ogni giorno supera un limite.

