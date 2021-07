Tokyo 2020 | Federica Pellegrini in finale | quando e dove vederla

(Di martedì 27 luglio 2021)è innei 200 stile libero a. Per lei è la quintaindividuale, è la prima volta nella storia del nuoto femminile a livello individuale. Laè in programma domani mercoledì 28 luglio alle 3.41 in Italia (le 10.41 ora locale). Sarà possibile vedere la gara della Divina su Discovery +, sulla Rai2 oppure su Eurosport, che non sarà visibile su Sky ma su Dazn. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Quinta finale ai Giochi per la Divina nei 200 stile libero Federica Pellegrini è in finale nei 200 stile libero a. Per lei è la quinta finale individuale, è la prima volta nella storia del nuoto femminile a livello individuale. La finale è in programma domani mercoledì 28 luglio alle 3.41 in Italia (...... Ganna è l'iridato in carica contro il tempo, arcobaleno magistralmente conquistato a Imola nel settembre. Ma questo non basta a dargli la palma del favorito: questi 44,2 km attorno al circuito ...All’età di 33 anni, Federica continua a conquistare successi. La nuotatrice si è qualificata per la finale dei 200 metri stile libero femminile alle Olimpiadi di Tokyo, la quinta consecutiva della sua ...Le baby medaglie di una disciplina che concettualmente sta rivoluzionario lo sport, un simbolo di libertà che adesso fa quasi paura ...