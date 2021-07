The Coalition: pubblicati i video delle tech demo di Unreal Engine 5 (Di martedì 27 luglio 2021) Alla GDC era stata presentata una tech demo sviluppata da The Coalition per Xbox Series X che mostrava le enormi potenzialità di Unreal Engine 5: sono stati recentemente pubblicati anche i video, permettendoci di vederla anche in differita sul nostro schermo personale Risale alla settimana scorsa la dimostrazione della tech demo di Unreal Engine 5 sviluppata da The Coalition, sviluppatori della serie di Gears. Tale demo, che girava su Xbox Series X, ha permesso di avere ... Leggi su tuttotek (Di martedì 27 luglio 2021) Alla GDC era stata presentata unasviluppata da Theper Xbox Series X che mostrava le enormi potenzialità di5: sono stati recentementeanche i, permettendoci di vederla anche in differita sul nostro schermo personale Risale alla settimana scorsa la dimostrazione delladi5 sviluppata da The, sviluppatori della serie di Gears. Tale, che girava su Xbox Series X, ha permesso di avere ...

