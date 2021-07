Temptation island 2021, Manuela rifiuta Luciano: le lacrime per il fidanzato Stefano (Di martedì 27 luglio 2021) Nella puntata di Temptation island 2021 in onda stasera 27 luglio 2021, l’ultima di questa edizione, scopriremo finalmente cosa succederà tra Manuela Carriero e Stefano Sirena, la coppia di fidanzati brindisini approdata all’interno del reality show di Canale 5 già fortemente in crisi a causa dei tradimenti di lui, ma non solo. Tutti i presupposti e quanto successo nelle scorse settimane facevano pensare che la coppia si sarebbe lasciata al falò di confronto, e invece nella penultima puntata si affaccia il dubbio che non sia così. Temptation island ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 27 luglio 2021) Nella puntata diin onda stasera 27 luglio, l’ultima di questa edizione, scopriremo finalmente cosa succederà traCarriero eSirena, la coppia di fidanzati brindisini approdata all’interno del reality show di Canale 5 già fortemente in crisi a causa dei tradimenti di lui, ma non solo. Tutti i presupposti e quanto successo nelle scorse settimane facevano pensare che la coppia si sarebbe lasciata al falò di confronto, e invece nella penultima puntata si affaccia il dubbio che non sia così....

Advertising

Agenzia_Ansa : Fiamme nell'hotel di Temptation Island in #Sardegna, 60 evacuati. Lo scorso anno un altro rogo #ANSA - katiadiluna16 : Chissà se continueranno la loro conoscenza... #davide e #jessica dopo #TemptationIsland #TemptationIsland2021… - Sssolly000 : @oppureatram No giovedì così non disturbano lo share di temptation island oggi è l'ultima puntata - markup94 : RT @GaiaDiMartino2: La vera vittima di questo temptation island #TemptationIsland - katiadiluna16 : Ecco cosa potrà succede questa sera all'ultima puntata di #TemptationIsland ultime coppie rimaste #natasha e… -