Stati Uniti, prezzi delle case in rialzo: mai così alti in 30 anni (Di martedì 27 luglio 2021) Gli Stati Uniti assistono al rialzo dei prezzi delle case. La notizia è stata diffusa grazie alle cifre misurate dall'indice S&P CoreLogic case-Shiller. Stando ai dati in maggio i prezzi sono cresciuti del 16,6 per cento, in quello che è l'aumento maggiore da più di 30 anni. È infatti dal 1988 che non si registrava un balzo così elevato e va di pari passi con l'emergenza Covid tutt'ora in corso. Di più, perché nelle 20 maggiori città americane i prezzi delle abitazioni hanno registrato ...

