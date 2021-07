Sospesa la direttrice del carcere di Taranto Provvedimento Dap (Di martedì 27 luglio 2021) Sospesa la direttrice carcere Taranto. Secondo la contestazione favoriva un detenuto. Provvedimento del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap). L’uomo è indagato per associazione mafiosa. Ne dà notizia il TG la7. L'articolo Sospesa la direttrice del carcere di Taranto <small class="subtitle">Provvedimento Dap</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 27 luglio 2021)la. Secondo la contestazione favoriva un detenuto.del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap). L’uomo è indagato per associazione mafiosa. Ne dà notizia il TG la7. L'articololadeldi Dap proviene da Noi Notizie..

Advertising

rep_bari : Taranto, sospesa la direttrice del carcere: 'Condotte irregolari nell'interesse di un detenuto indagato per mafia'… - ilmessaggeroit : Taranto, vantaggi a un detenuto per reati di mafia: sospesa la direttrice del carcere - corrmezzogiorno : #Bari Taranto, sospesa direttrice del carcere: «Favoriva un detenuto» - repubblica : Taranto, sospesa la direttrice del carcere: 'Condotte irregolari nell'interesse di un detenuto indagato per mafia' - LaGazzettaWeb : Taranto, sospesa la direttrice del carcere -