Si è tolto la vita il dottor De Donno | pioniere delle cure Covid col plasma iperimmune

(Di martedì 27 luglio 2021) Giuseppe De, già primario di Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova diventato noto durante la pandemia19 per la terapia sperimentale del, si èla. A riportare la notizia è stata la Gazzetta di Mantova. Al momento non si conoscono i motivi del gesto. Secondo quanto riportato da Mantovauno.it, il medico è stato trovato morto da sua moglie Laura Mizzulinich questo pomeriggio alle 18 presso la sua abitazione a Curtatone (Mantova). Secondo il media locale, Desi sarebbe impiccato in una stanza che utilizzava come ...

Si èlaoggi pomeriggio Giuseppe De Donno, l'ex primario di pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova che per primo l'anno scorso aveva iniziato la cure del Covid con le trasfusioni di ...Giuseppe De Donno, già primario di Pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova diventato noto durante la pandemia Covid19 per la terapia sperimentale del plasma iperimmune, si èlaquesto pomeriggio. A riportare la notizia, in aggiornamento, è stata la Gazzetta di Mantova e al momento non si conoscono i motivi del gesto. "Non ci volevo credere. Perdiamo una bella ...CURTATONE/MORIGINO (Lecce) – Il dottor Giuseppe De Donno, il medico salentino che dimostrò al monto inferto di potere sconfiggere il Covid in pochi giorni con ...MANTOVA – Si è tolto la vita Giuseppe De Donno, l’ex primario di pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova che per primo l’anno scorso aveva iniziato la cure [...] ...