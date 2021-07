Regione, bilancio, Bocci (Pd): «Approvato l’invito alla Giunta a stanziare i fondi per il gratuito patrocinio per le donne vittime di violenza» (Di martedì 27 luglio 2021) «Altre Regioni sono già attive con fondi complementari alle risorse destinate a questo scopo dallo Stato. Un impegno, proprio in virtù del fatto che è tutto previsto dal Piano quadriennale, ci auguriamo che al più presto ci sia un appostamento finanziario di bilancio preciso» Leggi su 7giorni.info (Di martedì 27 luglio 2021) «Altre Regioni sono già attive concomplementari alle risorse destinate a questo scopo dallo Stato. Un impegno, proprio in virtù del fatto che è tutto previsto dal Piano quadriennale, ci auguriamo che al più presto ci sia un appostamento finanziario dipreciso»

