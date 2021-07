Advertising

glooit : RealFevr lancia NTF con gol e azioni delle stelle del calcio leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : RealFevr lancia

ANSA Nuova Europa

I video da collezione poi saranno disponibili su www..com per coloro che vogliono acquistare uno dei tre pacchetti disponibili: Basic, Rare e Super Rare. Momenti come gol, assist, dribbling o ...I video da collezione poi saranno disponibili su www..com per coloro che vogliono acquistare uno dei tre pacchetti disponibili: Basic, Rare e Super Rare. Momenti come gol, assist, dribbling o ...(ANSA) - ROMA, 27 LUG - RealFevr, una startup portoghese, ha lanciato un marketplace di video ufficiali di calcio NFT. L'azienda tecnologica presenta ai fan la possibilità di collezionare i video dei ...La startup di fantacalcio portoghese RealFevr sta lanciando il primo marketplace di token non fungibili su video di calcio, garantiti da proprietà intellettuale ufficiale ...