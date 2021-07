Psg, Sergio Ramos va ko: salterà la Supercoppa con il Lille (Di martedì 27 luglio 2021) Il Psg ha diramato il bollettino medico. Sergio Ramos sarà costretto a saltare la gara contro il Lille campione di Francia Sergio Ramos costretto a rimandare il proprio esordio con il Psg. L’ex capitano del Real Madrid, infatti, ha subito un infrotunio al polpaccio che, come confermato dal club francese, lo costringerà a stare fermo per una settimana, così da saltare la finale di Supercoppa contro il Lille in programma il primo agosto. Oltre allo spagnolo difficilmente ci sarà anche Rafinha, vittima di una distorsione al ginocchio. Speranza invece per Bernat, che è ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021) Il Psg ha diramato il bollettino medico.sarà costretto a saltare la gara contro ilcampione di Franciacostretto a rimandare il proprio esordio con il Psg. L’ex capitano del Real Madrid, infatti, ha subito un infrotunio al polpaccio che, come confermato dal club francese, lo costringerà a stare fermo per una settimana, così da saltare la finale dicontro ilin programma il primo agosto. Oltre allo spagnolo difficilmente ci sarà anche Rafinha, vittima di una distorsione al ginocchio. Speranza invece per Bernat, che è ...

