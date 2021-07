Pregliasco | “Presto 10mila contagi al giorno Prevedo non chiusure ma azioni di intervento ‘sartoriali’”

(Di martedì 27 luglio 2021) La variante prosegue ad espandersi in lungo e in largo per il Paese ma, di contro, fortunatamente prosegue anche la campagna vaccinale. Tuttavia, almeno stando a quanto commentato stamane dal virologo (e docente dell’Università Statale di Milano), Fabrizio, preoccupa e non poco il fatto che di apri passo con i, hanno ripreso a crescere anche i ricoveri ospedalieri. Dunque, sbotta il virologo: “L’estate? La vedo male. Il problema è che c’è una crescita esponenziale dei, è una rampa che poi sale. Lo scenario secondo me è che si arrivi almeno acasi giornalieri nel breve, con una tendenza ...

, docente dell'Università Statale di Milano, esprime la sua preoccupazione alla luce dei numeri che vedono in deciso aumento i contagi e ora in incremento anche i ricoveri per Covid - 19. '...... meglio al mattino, per trovare la concentrazione quando gli ombrelloni sono semivuoti e per ... Difese immunitarie: il Vero e il Falso spiegati dal virologo FabrizioL'esercizio ...La variante prosegue ad espandersi in lungo e in largo per il Paese ma, di contro, fortunatamente prosegue anche la campagna vaccinale. Tuttavia, almeno stando a quanto commentato stamane dal virologo ...Ore 17.11 - Il bollettino di oggi Sono 3.117 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.743. Sono inve ...