Michael Phelps | Non è una vergogna essere depressi | è ok non essere ok | ammettere vulnerabilità

"La vera forza è ammettere la propria vulnerabilità. Lo dico chiaro, anche se in passato ho mentito: non si guarisce dalla depressione. Sei spinto a dire che va bene, ma è sbagliato, ti senti sbagliato, diverso dagli altri, buio dentro, la depressione è così. Io ancora oggi a volte ho bisogno di chiudermi in stanza, di stare da solo, la mia famiglia lo sa". A parlare sulle pagine di Repubblica è Michael Phelps, ex nuotatore statunitense, l'olimpionico più decorato della storia con il maggior numero di medaglie, medaglie d'oro, medaglie individuali e medaglie d'oro individuali.

