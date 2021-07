Lo Russo: “Sfida a Damilano è contro un colosso economico” (Di martedì 27 luglio 2021) Davide contro Golia. Almeno economicamente parlando. Per Stefano Lo Russo, candidato sindaco del centrosinistra a Torino, l’avversario del centrodestra, Paolo Damilano, è “un colosso economico che ha mezzi molto importanti e mesi di solitaria promozione in città”. E lo dichiara non senza preoccupazione nei confronti di una campagna elettorale “fatta di molti slogan e manifesti costosi” per cui il Pd è finora “statoobbligato il centrosinistra a una fase di recupero”. “Noi stiamo chiedendo aiuto a simpatizzanti e amici per un contributo. Partiamo dal basso – aggiunge Lo Russo – e non ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 27 luglio 2021) DavideGolia. Almeno economicamente parlando. Per Stefano Lo, candidato sindaco del centrosinistra a Torino, l’avversario del centrodestra, Paolo, è “unche ha mezzi molto importanti e mesi di solitaria promozione in città”. E lo dichiara non senza preoccupazione nei confronti di una campagna elettorale “fatta di molti slogan e manifesti costosi” per cui il Pd è finora “statoobbligato il centrosinistra a una fase di recupero”. “Noi stiamo chiedendo aiuto a simpatizzanti e amici per un contributo. Partiamo dal basso – aggiunge Lo– e non ...

