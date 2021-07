La scarsa fantasia della tv nostrana | programmi uguali dello stesso produttore su reti concorrenti

(Di martedì 27 luglio 2021) “Piuttosto che trasmettere un nuovo programma tutto italiano, i nostri direttori di rete comprano il primo format che gli capiti a tiro che abbia fatto il 2% in Thailandia”. Dalla saggezza dei navigati autori tv viene la fotografia, sarcastica ma veritiera, del mercato televisivo nostrano, dominato dai due grandi poli generalisti, Rai e Mediaset, affiancati da La7, che lavora però soprattutto su news e commenti, e da altri operatori di settore che si impegnano sulle nicchie o sgomitano per venire a galla, come Tv8. Il coraggio, spesso, non è di questo mondo, ed è merce rara ormai anche per le grandi aziende, alle prese con bilanci, azionisti, e una crisi strisciante del mercato ...

Advertising

LZilletti : @sono_francesca Pillon ha la stessa fantasia e scarsa dimestichezza col diritto penale di certi pubblici ministeri... - Fabiusfax : @alfonsoliguor11 @triolo_antonio @sherpa810 @fatequalcosa @gr_grim @giuslit @PgGrilli @rekotc @MarroccoLivio… - FilippoGuiotto : @marco_sampietro Io direi scarsa fantasia - whitenoisedept_ : Garanzia di qualità o scarsa fantasia nello scegliere i pezzi? Ai posteri l'ardua sentenza. ?? - Nuovanuova_cp : @paperoga56 Hai una fantasia fervida e una scarsa propensione alla lettura: no singoli -

Ultime Notizie dalla rete : scarsa fantasia

L'Espresso

È questa la domanda che si pone Carla (il nome è di), una delle madri che rischiano di ... Ormai, infatti, data la grande diffusione dell'argomento, non c'è secondo me solo laconoscenza,...È un discorso simile a quello che si può fare su 1978 , il cui lato horror pecca dicompensata dalla cura con cui è trattato il lato umano. The New World " Il nuovo mondo Secondo ...L'utente di Reddit 'Styroor' ha smembrato il suo DualShock 4 e una tastiera meccanica per aggiungere quattro tasti sul retro del controller di PS4 ...State cercando un gioco stupido ma frenetico, in grado di mettere in azione i vostri i sensi e addormentare i neuroni? Eccolo!