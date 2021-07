Juventus, rinnovo Chiellini: Agnelli fa chiarezza sulla situazione (Di martedì 27 luglio 2021) rinnovo Chiellini: Agnelli spazza via ogni dubbio sul suo futuro alla Juve. Così il presidente della Juve sul futuro del capitano bianconero Giorgio Chiellini sarà ancora il capitano della Juventus. Andrea Agnelli ha parlato così in conferenza stampa del rinnovo del difensore bianconero. «Mi divertite, l’ho sentito lunedì scorso. Visto che gioca con noi da 20 anni, visto che i giocatori giocano da due anni ininterrotti, mi sembrava ridicolo interrompere le sue vacanze. Chiellini non è un problema». TUTTE LE NEWS SUI BIANCONERI SU ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021)spazza via ogni dubbio sul suo futuro alla Juve. Così il presidente della Juve sul futuro del capitano bianconero Giorgiosarà ancora il capitano della. Andreaha parlato così in conferenza stampa deldel difensore bianconero. «Mi divertite, l’ho sentito lunedì scorso. Visto che gioca con noi da 20 anni, visto che i giocatori giocano da due anni ininterrotti, mi sembrava ridicolo interrompere le sue vacanze.non è un problema». TUTTE LE NEWS SUI BIANCONERI SU ...

Advertising

GoalItalia : Dybala-Juventus, ci siamo: l’agente dell’argentino è in Italia, entra nel vivo la trattativa per il rinnovo ???? - SkySport : Chiellini, Agnelli sul rinnovo con la Juve: 'Non è un problema, firmerà dopo le vacanze' #SkySport #Juventus… - SkySport : Juventus, l'agente di Dybala in Italia per discutere il rinnovo. Le news di calciomercato #SkySport #Juventus… - juvemyheart : RT @FireGold763: @giampdisan Cavallo pazzo diventa Minnesota, McKennie diventa Harry Potter definitivamente, Paulo si consacrerà come futur… - FireGold763 : @giampdisan Cavallo pazzo diventa Minnesota, McKennie diventa Harry Potter definitivamente, Paulo si consacrerà com… -