Indossa la maglietta di Charlie Hebdo e finisce nel sangue (Di martedì 27 luglio 2021) La polizia di Londra ha esortato ogni potenziale testimone a farsi avanti e ha poi raccomandato alla gente di "non speculare" sulle cause del reato Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 luglio 2021) La polizia di Londra ha esortato ogni potenziale testimone a farsi avanti e ha poi raccomandato alla gente di "non speculare" sulle cause del reato

Advertising

tasteincarrot : @oh_ma_che_vuoi @alwayslouistmln Mi sa che sarà una risposta lunga. Premetto che io a questa cosa non do alcun cre… - CVMMVN : @louehhxf In pratica harry ha fatto questo video di ringraziamenti e in questo video indossa una maglietta con scri… - marthamyde4r : con tutto il rispetto per le vostre preoccupazioni e la vostra sensibilità, arrivare a dire che ha problemi col man… - LauraCarrese : RT @bisagnino: Londra, accoltellata una donna che indossa la maglietta di Charlie Hebdo | Video - bisagnino : Londra, accoltellata una donna che indossa la maglietta di Charlie Hebdo | Video -