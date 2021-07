Inaugurate le quattro mostre di “Segreti d’Autore”

(Di martedì 27 luglio 2021) E’ in corso dal 24 luglio al 10 agosto, nello storico Palazzo Coppola di Valle Cilento/Sessa Cilento (Salerno), l’undicesima edizione di, il Festival dell’Ambiente, delle Scienze, delle Arti e della Legalità ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi. Una produzione Manovalanza, in collaborazione con Teatro Segreto, finanziata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il Festival è stato inaugurato con ledi Vincenzo Fiorillo e Paolo Iammarone, Lia Pasqualino, Simona Fredella e Marina Turco, visitabili gratuitamente tutti i giorni dalle 19 alle 21 prenotandosi alla mail ...

