Il pugno di ferro di Pechino sulle società del web affonda le borse asiatiche Ripercussioni anche sui listini europei

(Di martedì 27 luglio 2021) La stretta dihigh tech “strizza” iasiatici. Lecinesi chiudono in rosso per il terzo giorno di fila, con Hong Kong (la piazza da cuisi affaccia sui mercati internazionali) che termina a meno 4,2%, sui minimi dallo scorso novembre. L’indice ha risentito in particolare del meno 7% accusato dal big del web Tencent, del – 7,7% di Alibaba (e-commerce) e del meno 17% di Meituan (consegna cibo a domicilio). L’Antitrust cinese ha disposto per Tencent la rinuncia ai suoi diritti di licenza musicale esclusiva, infliggendo alla...