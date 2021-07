I numeri in chiaro, Pregliasco: «In questa fase tutti devono vaccinarsi: anche gli studenti» – Il video (Di martedì 27 luglio 2021) Secondo i dati pubblicati dalla Protezione Civile sull’epidemia di Coronavirus, il tasso di positività e sceso oggi, 27 luglio, sotto il 2%. Più basso di quel 3,5% di ieri, certo. Ma ancora non consolante, visto che la variazione di questo dato è figlia del calo dei tamponi e dei controlli nel fine settimana. A spiegarlo nella nostra rubrica I numeri in chiaro è Fabrizio Pregliasco, direttore dell’Istituto Galeazzi di Milano: «Il numero dei tamponi è stato più basso per questo, in proporzione abbiamo trovato meno positivi». Il punto però rimane sempre lo stesso: ora è il momento di puntare sui vaccini, anche nelle scuole. ... Leggi su open.online (Di martedì 27 luglio 2021) Secondo i dati pubblicati dalla Protezione Civile sull’epidemia di Coronavirus, il tasso di positività e sceso oggi, 27 luglio, sotto il 2%. Più basso di quel 3,5% di ieri, certo. Ma ancora non consolante, visto che la variazione di questo dato è figlia del calo dei tamponi e dei controlli nel fine settimana. A spiegarlo nella nostra rubrica Iinè Fabrizio, direttore dell’Istituto Galeazzi di Milano: «Il numero dei tamponi è stato più basso per questo, in proporzione abbiamo trovato meno positivi». Il punto però rimane sempre lo stesso: ora è il momento di puntare sui vaccini,nelle scuole. ...

