Genoa, offerta per Modibo Sagnan: prestito con diritto di riscatto (Di martedì 27 luglio 2021) Il Genoa di Enrico Preziosi è al lavoro per regalare a Ballardini rinforzi sul mercato. Dalla Francia riportano di una offerta ufficiale per Modibo Sagnan, difensore franco-maliano della Real Sociedad, che i rossoblù seguono da qualche settimana. Il club rossoblù avrebbe già presentato un’offerta ufficiale per il prestito con diritto di riscatto e ora si attende la risposta del club basco. L’attesa ora è per il ritorno di Goran Pandev, festeggiato sui canali social dal club per i suoi 38 anni: il rinnovo per un’altra stagione è in arrivo. Ancora in vacanza ... Leggi su sportface (Di martedì 27 luglio 2021) Ildi Enrico Preziosi è al lavoro per regalare a Ballardini rinforzi sul mercato. Dalla Francia riportano di unaufficiale per, difensore franco-maliano della Real Sociedad, che i rossoblù seguono da qualche settimana. Il club rossoblù avrebbe già presentato un’ufficiale per ilcondie ora si attende la risposta del club basco. L’attesa ora è per il ritorno di Goran Pandev, festeggiato sui canali social dal club per i suoi 38 anni: il rinnovo per un’altra stagione è in arrivo. Ancora in vacanza ...

Advertising

glooit : Offerta Genoa per Sagnan, difensore Real Sociedad leggi su Gloo - AitorCester : RT @EuroCalcioMerc1: *** Footmercato – Genoa, offerta ufficiale per Modibo Sagnan della Real Sociedad *** - studiomax1970 : @peppinoprisco22 Le metà di quello che il Genoa ha offerta alla giuvve per frabotta - EuroCalcioMerc1 : *** Footmercato – Genoa, offerta ufficiale per Modibo Sagnan della Real Sociedad *** - AndRYP86 : @FootballAndDre1 Si domani è l ultimo giorno di offerta , infatti lo farò domani l abbonamento ,e Sky ovviamente m… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa offerta Lapadula, dal Perù sono sicuri: "il Benevento chiede 9 milioni di dollari" ... ma è chiaro che con una offerta allettante potrebbe cedere Lapadula per incassare un bel ... dopo che la Strega ne aveva perfezionato l'acquisto a titolo definitivo dal Genoa. Il costo del cartellino è ...

Capienza stadi, la Lega urla: apertura totale MILANO - La miccia l'ha accesa Enrico Preziosi , presidente del Genoa: "Come si fa a limitare la capienza negli stadi al 50% e continuare a chiedere prelievi ... Attiva ora DAZN in offerta speciale fino ...

Offerta Genoa per Sagnan, difensore Real Sociedad - Calcio ANSA Nuova Europa Offerta Genoa per Sagnan, difensore Real Sociedad Obiettivo Modibo Sagnan per il Genoa di Enrico Preziosi. Dalla Francia rimbalza la notizia di una offerta ufficiale per il centrale difensivo franco-maliano della Real Sociedad, che i rossoblù seguono ...

La Roma vigile su Shomurodov: proposti 15 milioni ma per il Genoa ne vale 20 Come riporta calciomercato.comi giallorossi hanno intenzione di arrivare a 15 milioni di euro, mentre la società di Preziosi ne vorrebbe almeno 5 in più. Con la sua nazionale i numeri sono superiori c ...

... ma è chiaro che con unaallettante potrebbe cedere Lapadula per incassare un bel ... dopo che la Strega ne aveva perfezionato l'acquisto a titolo definitivo dal. Il costo del cartellino è ...MILANO - La miccia l'ha accesa Enrico Preziosi , presidente del: "Come si fa a limitare la capienza negli stadi al 50% e continuare a chiedere prelievi ... Attiva ora DAZN inspeciale fino ...Obiettivo Modibo Sagnan per il Genoa di Enrico Preziosi. Dalla Francia rimbalza la notizia di una offerta ufficiale per il centrale difensivo franco-maliano della Real Sociedad, che i rossoblù seguono ...Come riporta calciomercato.comi giallorossi hanno intenzione di arrivare a 15 milioni di euro, mentre la società di Preziosi ne vorrebbe almeno 5 in più. Con la sua nazionale i numeri sono superiori c ...