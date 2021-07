Fdi, Figliomeni-Rinaldi: diverse questioni da sottoporre a Michetti (Di martedì 27 luglio 2021) Roma – “Il nostro bellissimo territorio si prepara, con gioia, ad accogliere giovedì 29 luglio il prof. Michetti candidato alla carica di Sindaco per il centro destra. Questo bellissimo ma martoriato quadrante della città da troppo tempo aspetta delle risposte ai problemi che lo attanagliano.” “È necessaria una rinascita che, dopo decenni di inconcludenza, si è capito che non può arrivare da una sinistra oramai sempre e solo più a suo agio nelle zone a traffico limitato del centro storico e dai cinque stelle che, in soli cinque anni, hanno messo a ferro e fuoco tutta la città facendola sprofondare sotto il peso rifiuti e della loro incapacità.” “Siamo certi che con la ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 luglio 2021) Roma – “Il nostro bellissimo territorio si prepara, con gioia, ad accogliere giovedì 29 luglio il prof.candidato alla carica di Sindaco per il centro destra. Questo bellissimo ma martoriato quadrante della città da troppo tempo aspetta delle risposte ai problemi che lo attanagliano.” “È necessaria una rinascita che, dopo decenni di inconcludenza, si è capito che non può arrivare da una sinistra oramai sempre e solo più a suo agio nelle zone a traffico limitato del centro storico e dai cinque stelle che, in soli cinque anni, hanno messo a ferro e fuoco tutta la città facendola sprofondare sotto il peso rifiuti e della loro incapacità.” “Siamo certi che con la ...

Ultime Notizie dalla rete : Fdi Figliomeni Fdi, Figliomeni: incendi a ripetizione per scarsa manutenzione verde Roma " "Le periferie sono sempre più abbandonate e non soltanto per le tonnellate di immondizia ammassate nelle strade con gravi problemi per la salute e per il decoro urbano. Ieri abbiamo avuto un'...

Fdi, Figliomeni: immagini Tokyo 2020 rendono ancora più amaro no Raggi Roma " "Le immagini che ci giungono da Tokyo, oltre a farci emozionare per i risultati che stanno raggiungendo i nostri atleti che hanno già conquistato ben otto medaglie facendo sventolare al cielo ...

