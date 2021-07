(Di martedì 27 luglio 2021) "E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 106 del 23 luglio 2021 che converte in legge il D. L. n. 73 del 25 maggio 2021, il cosiddettoBis. Purtroppo - denuncia- in ...

Advertising

fisco24_info : Dl Sostegni, Folgori (Feoli): 'Così è inutile': “Dal decreto Sostegni Bis sono state escluse, per una incredibile s… - TV7Benevento : Dl Sostegni, Folgori (Feoli): 'Così è inutile'... - italiaserait : Dl Sostegni, Folgori (Feoli): “Così è inutile” -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni Folgori

Adnkronos

73 del 25 maggio 2021, il cosiddettoBis. Purtroppo - denuncia- in sede di conversione il Parlamento non si è accorto di un clamoroso errore: l'esclusione di tutte le pmi con ...... all'interno di un progetto di vita individuale e personalizzato i giusti e necessariper ... Particolare emozione ha suscitato nei partecipanti l'intervento di Egle Barghini, presidente ...“Dal decreto Sostegni Bis sono state escluse, per una incredibile svista, tutte le piccole e medie imprese che così non potranno ottenere alcun aiuto ...