Discarica Albano può durare 8 mesi | Comune scrive a Procura

fattoquotidiano : Rifiuti Roma, Tar respinge sospensiva su discarica Albano Laziale. Che non riapre lo stesso: mancano le coperture f… - CarloCalenda : Discarica di Albano non apre perché manca la fideiussione (!), continua l’emergenza rifiuti. Cinghiali ormai mangia… - Adnkronos : Rifiuti a #Roma, Tar dà ragione a #Raggi: no a sospensiva discarica di Albano. - Filimatri : RT @M5SROMAX: Vorrà pur significare qualcosa che il Tar ha dato ragione a #VirginiaRaggi respingendo la richiesta di sospensiva presentata… - AlexSabetti : RT @kulturjam: Ormai prossima al capolinea del suo mandato, Virginia Raggi tenta di salvare la Capitale dai rifiuti col minimo sforzo possi… -

La riapertura delladiè in bilico, così Roma rischia di trovarsi nuovamente invasa dai rifiuti con strade e marciapiedi soffocati da cumuli di immondizia. Per la riapertura dell'invaso dei Castelli, la ...Tar respinge sospensiva, ma Città Metropolitana chiarisca suAltre News Agcom. Lasorella, preoccupa indebolimento dell'industria italiana dei media. Crisi strutturale stampa Rifiuti ...La strada per la riapertura della discarica di Albano è più in salita di quanto si pensasse. Durante una riunione con Regione Lazio, la sindaca di Roma e della Città Metropolitana, Virginia Raggi, con ...Per l'invaso dei Castelli romani individuato da Raggi come soluzione alla crisi mancherebbero le coperture finanziarie. Cerroni propone il sito di Testa di Cane: in Valle Galeria è già rivolta ...