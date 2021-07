Dietro il ritiro. Tutta l'umana grandezza di Simone Biles (Di martedì 27 luglio 2021) Aveva confessato alla NBC prima di partire per l'Olimpiade: "Per il corpo di una ginnasta un anno equivale a cinque di un'altra persona”. È questa, forse, la vera ragione per cui Simone Biles, quattro volte oro a Rio de Janeiro e prima ginnasta della storia ad aver vinto cinque titoli Mondiali nel concorso individuale, si è ritirata dalla competizione a squadre a Tokyo 2020. Il suo addio, da un punto di vista tecnico, è costato il titolo alla squadra Usa (argento Dietro la Russia che non esiste come nazione nel medagliere, non ha bandiera, né inno, ma i cui atleti vincono, eccome) ma a lei l'ennesima sconfitta nella sfida al destino ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 luglio 2021) Aveva confessato alla NBC prima di partire per l'Olimpiade: "Per il corpo di una ginnasta un anno equivale a cinque di un'altra persona”. È questa, forse, la vera ragione per cui, quattro volte oro a Rio de Janeiro e prima ginnasta della storia ad aver vinto cinque titoli Mondiali nel concorso individuale, si è ritirata dalla competizione a squadre a Tokyo 2020. Il suo addio, da un punto di vista tecnico, è costato il titolo alla squadra Usa (argentola Russia che non esiste come nazione nel medagliere, non ha bandiera, né inno, ma i cui atleti vincono, eccome) ma a lei l'ennesima sconfitta nella sfida al destino ...

Advertising

ilfoglio_it : 'Devo badare al mio stato mentale, non mi diverto più'. La confessione di Simone Biles può fare breccia nell'enorme… - lola_non_lola : RT @gippu1: A Rio, però, la delusione è fortissima: arriva in finale col terzo tempo ma ancora una volta si fa sopraffare dalla febbre olim… - ciapalchelghe : RT @gippu1: A Rio, però, la delusione è fortissima: arriva in finale col terzo tempo ma ancora una volta si fa sopraffare dalla febbre olim… - gippu1 : A Rio, però, la delusione è fortissima: arriva in finale col terzo tempo ma ancora una volta si fa sopraffare dalla… - Toro_News : ?? | TOROSPIA Il dietro le quinte del #ritiro del #Torino in #ValGardena: dopo ogni allenamento i granata si ferman… -