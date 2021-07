Cosa significa una carrambata? La storia del neologismo

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 27 luglio 2021) La morte di Raffaella Carrà ha suscitato grande commozione nel pubblico e in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere e lavorare con la regina della televisione. Raffaella non è più con noi, ma lascia in eredità tanti insegnamenti importanti, compresi quelli relativi al linguaggio. E’ ormai diventato di uso comune il termine “”, che viene utilizzato per indicare un incontro non atteso con una persona che non si vede da molto tempo o con cui si erano ormai persi i contatti. Una parola semplice e divertente, ma al tempo stesso molto efficace, che nasce proprio dallo show condotto da Raffaella Carrà a metà degli anni ’90, “Carramba che sorpresa”. La ...