Conte attende Draghi - Cartabia, maggioranza si spacca su riforma (Di martedì 27 luglio 2021) Resta alta la tensione nel governo sulla giustizia. Mentre prosegue il lavoro della ministra Marta Cartabia sulla riforma del processo penale con l'obiettivo di mettere a punto quei "miglioramenti ...

robychisar : RT @rosaroccaforte: @GiulioMarini2 Si troverà un avvocato e poi un giudice disposti a trascinarlo in tribunale? Su Conte e c. si attende an… - rosaroccaforte : @GiulioMarini2 Si troverà un avvocato e poi un giudice disposti a trascinarlo in tribunale? Su Conte e c. si attend… - EsimioF : La peggior pubblicità per Conte offerta da chi crede di rendergli gloria. Fa già ridere così, e voglia Dio che sia… - Robertogabelli3 : @GHINODITACCO18 @matteosalvinimi @FrancescoSaro Ma ingenui sì...se Salvini uscisse dal governo FI avrebbe la scusa… - lineapress_news : Conte attende che la Cartabia butti già Draghi? | Episodio 2 #cartabia #conte #draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Conte attende Conte attende Draghi - Cartabia, maggioranza si spacca su riforma E, se il premier tiene fede a quanto dichiarato in conferenza stampa giovedì scorso, la riforma modificata con le richieste di Conte dovrebbe anche passare nuovamente in Consigio dei ministri con ...

Sulla Giustizia ora è Forza Italia a mettersi di traverso ...Conte, avevano messo in discussione un primo accordo raggiunto tra i ministri, con il benestare di Beppe Grillo, e il premier Draghi. Su questo punto il centrodestra non si pronuncia e attende il ...

