Canone Rai: si va verso l'uscita dalla bolletta della luce (Di martedì 27 luglio 2021) Canone Rai: l'Unione Europea parla di "onere improprio" per cui il Governo Draghi sarebbe al lavoro in tale direzione. Da cinque anni, tutti i contribuenti in possesso di un apparecchio televisivo sono obbligati al pagamento del Canone Rai di 90 euro annuali, inserito a rate sulla bolletta della luce. Tale provvedimento fu stabilito dall'allora premier

Corriere : Il Canone Rai uscirà dalla bolletta: il governo Draghi smonta la riforma di Renzi - HuffPostItalia : Canone Rai vero l'uscita dalla bolletta - PetraccaMario : RT @soniabetz1: Finalmente viene riconosciuto dall’Unione Europea che, l’inserimento del Canone Rai nelle bollette elettriche, rappresenta… - martinsileno : 2015 'ma dai, ma figurati se mettono il canone RAI nella bolletta elettrica!' - ErmannoKilgore : RT @ElioLannutti: Conti in rosso per la Rai. La Corte dei Conti lancia l’allarme sull’indebitamento in continua crescita. La grande mangiat… -