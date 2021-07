Canone Rai | si va verso l’addio all’addebito in bolletta

(Di martedì 27 luglio 2021) IlRai uscirà dallaelettrica. Si tratta di una decisione che rientra nell’ambito degli impegni presi dal Governo italiano con l’Unione Europea nel Pnrr, dove è stata messa nero su bianco la cancellazione dell’obbligo per i venditori di elettricità di “raccogliere tramite le bollette somme che non sono direttamente correlate con l’energia”. IlRai, 90 euro insuddivisi per 10 mesi, è una di quelle.Rai incon Renzi Oggi ilRai pesa 9 euro al mese per 10 mesi sui conti dell’elettricità. Prima della riforma, costava agli ...

via dalla bolletta, le cifre Si tratta di un impegno che il governo ha preso direttamente con l'Europa all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel contratto inviato a ...La discussione sulin bolletta dimostra che non esiste futuro per lase non si risolve la questione della certezza delle risorse. In un comunicato l'Esecutivo Usigrai scrive: Come è noto, non abbiamo nè ...La discussione sul canone in bolletta dimostra che non esiste futuro per la Rai se non si risolve la questione della certezza delle risorse.Mario Draghi pare essere intenzionato a rispettare le osservazioni dell'UE nel prossimo decreto sulla concorrenza ...