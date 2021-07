Calcio: Fiorentina, 'stupore e rammarico per affermazioni Antognoni' (Di martedì 27 luglio 2021) Firenze, 27 lug. - (Adnkronos) - "ACF Fiorentina ha letto, con stupore e rammarico, le affermazioni di Giancarlo Antognoni attraverso vari organi di stampa, e dei suoi legali, tramite un'intervista". Così la Fiorentina in una nota in seguito all'iniziativa di Giancarlo Antognoni di affidarsi allo studio legale Galgano per reclamare, dopo la recente separazione, i diritti d'immagine e i bonus degli ultimi 2 anni sotto la gestione di Rocco Commisso. "La Società viola, molto dispiaciuta per le affermazioni di Giancarlo Antognoni nei confronti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Firenze, 27 lug. - (Adnkronos) - "ACFha letto, con, ledi Giancarloattraverso vari organi di stampa, e dei suoi legali, tramite un'intervista". Così lain una nota in seguito all'iniziativa di Giancarlodi affidarsi allo studio legale Galgano per reclamare, dopo la recente separazione, i diritti d'immagine e i bonus degli ultimi 2 anni sotto la gestione di Rocco Commisso. "La Società viola, molto dispiaciuta per ledi Giancarlonei confronti ...

Calcio: Fiorentina, 'stupore e rammarico per affermazioni Antognoni' Firenze, 27 lug. – (Adnkronos) – "ACF Fiorentina ha letto, con stupore e rammarico, le affermazioni di Giancarlo Antognoni attraverso vari organi di stampa, e dei suoi legali, tramite un'intervista".

