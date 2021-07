Bankitalia come BCE: via limite dividendi a banche non significative (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – La Banca d’Italia rimuove gli ultimi limiti e raccomandazioni alle banche non significative (cioè quelle sotto la sua diretta vigilanza) per quanto riguarda la distribuzione dei dividendi e il riacquisto azioni a partire da fine settembre. La decisione è arrivata “sulla base delle ultime proiezioni macroeconomiche, che indicano segnali di miglioramento dell’economia” e in scia alla decisione della BCE di venerdì scorso in merito alle banche significative. Con riferimento ai dividendi, le prossime decisioni dovranno quindi essere assunte nel quarto trimestre del 2021. “Le ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – La Banca d’Italia rimuove gli ultimi limiti e raccomandazioni allenon(cioè quelle sotto la sua diretta vigilanza) per quanto riguarda la distribuzione deie il riacquisto azioni a partire da fine settembre. La decisione è arrivata “sulla base delle ultime proiezioni macroeconomiche, che indicano segnali di miglioramento dell’economia” e in scia alla decisione della BCE di venerdì scorso in merito alle. Con riferimento ai, le prossime decisioni dovranno quindi essere assunte nel quarto trimestre del 2021. “Le ...

