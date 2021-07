Atp Atlanta 2021: programma, orari e ordine di gioco martedì 27 luglio (Di martedì 27 luglio 2021) Il programma di martedì 27 luglio al torneo Atp Atlanta Open 2021: ecco gli orari e l’ordine di gioco. Ad aprire la giornata dedicata ai primi turni del torneo sarà la sfida tra Christopher O’Connell e Denis Kudla, seguita dall’incontro fra Taylor Fritz ed Evgeny Donskoy. Spazio anche al doppio, con Johnson-Thompson che sfideranno Lammons-Withtrow nel match valido per il secondo turno. Di seguito il programma di giornata con gli orari italiani (sei ore in più rispetto ad Atlanta). IL TABELLONE IL ... Leggi su sportface (Di martedì 27 luglio 2021) Ildi27al torneo AtpOpen: ecco glie l’di. Ad aprire la giornata dedicata ai primi turni del torneo sarà la sfida tra Christopher O’Connell e Denis Kudla, seguita dall’incontro fra Taylor Fritz ed Evgeny Donskoy. Spazio anche al doppio, con Johnson-Thompson che sfideranno Lammons-Withtrow nel match valido per il secondo turno. Di seguito ildi giornata con gliitaliani (sei ore in più rispetto ad). IL TABELLONE IL ...

