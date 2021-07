Ancora instabilità e temperature in picchiata (Di martedì 27 luglio 2021) In questo luglio che va finendo e che è stato decisamente più piovoso rispetto al solito, vediamo come sarà il tempo a Bergamo col bollettino del Centro Meteo Lombardo curaro d aAntonio Marioni. ANALISI GENERALE Anche nella giornata di martedì la profonda depressione presente tra Islanda ed Irlanda si estende sino a lambire il nord Italia portando nuove condizioni di instabilità sulla Lombardia. Martedì 27 luglio 2021 Tempo Previsto: al mattino nuvolosità variabile, più importate su ovest regione e area Alpina e Prealpina centro-ovest dove non si esclude qualche locale rovescio o isolato temporale. In giornata tempo in miglioramento con aperture anche ampie. Nel ... Leggi su bergamonews (Di martedì 27 luglio 2021) In questo luglio che va finendo e che è stato decisamente più piovoso rispetto al solito, vediamo come sarà il tempo a Bergamo col bollettino del Centro Meteo Lombardo curaro d aAntonio Marioni. ANALISI GENERALE Anche nella giornata di martedì la profonda depressione presente tra Islanda ed Irlanda si estende sino a lambire il nord Italia portando nuove condizioni disulla Lombardia. Martedì 27 luglio 2021 Tempo Previsto: al mattino nuvolosità variabile, più importate su ovest regione e area Alpina e Prealpina centro-ovest dove non si esclude qualche locale rovescio o isolato temporale. In giornata tempo in miglioramento con aperture anche ampie. Nel ...

