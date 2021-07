Alberto Genovese esce dal carcere dopo nove mesi: andrà in clinica per disintossicarsi (Di martedì 27 luglio 2021) Scarcerato dopo oltre nove mesi di detenzione, Alberto Genovese andrà ai domiciliari in una clinica per disintossicarsi dalla droghe. Nei confronti dell’imprenditore e fondatore di diverse start up digitali la Procura di Milano aveva chiuso lo scorso 9 luglio le indagini per due casi di presunte violenze sessuali ai danni di due ragazze che sarebbero state stordite con mix di droghe. La scarcerazione è stata decisa dal gip Tommaso Perna, accogliendo la richiesta della difesa dopo che nei mesi scorsi ... Leggi su open.online (Di martedì 27 luglio 2021) Scarceratooltredi detenzione,ai domiciliari in unaperdalla droghe. Nei confronti dell’imprenditore e fondatore di diverse start up digitali la Procura di Milano aveva chiuso lo scorso 9 luglio le indagini per due casi di presunte violenze sessuali ai danni di due ragazze che sarebbero state stordite con mix di droghe. La scarcerazione è stata decisa dal gip Tommaso Perna, accogliendo la richiesta della difesache neiscorsi ...

