Voghera | in un video | dopo lo sparo Adriatici dice al testimone | Hai visto? stava per darmi un calcio in testa

(Di lunedì 26 luglio 2021) In un filmato scovato dall'agenzia di stampa La Presse, l'assessore che ha ucciso Youns El Boussettaoui, sembra partecipare lui stesso alle indagini, imbeccando una persona presente. Parole e gesti che sono in contraddizione con quanto detto alle forze dell'ordine e al...

repubblica : ?? Voghera, il video inedito dell'assessore che parla con un testimone. I legali della vittima: 'Manipola la scena d… - ilpost : Il video che mostra l’assessore di Voghera Massimo Adriatici che parlava con carabinieri e testimoni subito dopo av… - fanpage : #Voghera, un video mostra l'assessore #Adriatici mentre parla con un testimone oculare. Gli avvocati esprimono prof… - QbanKendy : RT @Corriere: Voghera, spunta un nuovo video: il dialogo tra l’assessore Adriatici e un testimone subito dopo lo sparo - fsartirana : RT @Corriere: Voghera, spunta un nuovo video: il dialogo tra l’assessore Adriatici e un testimone subito dopo lo sparo -

Ultime Notizie dalla rete : Voghera video

A parlare è Massimo Adriatici , l'assessore - sceriffo alla sicurezza del comune di, poco dopo aver ucciso con un colpo di pistola il 39enne Youns El Boussettaui. Nelgirato martedì 20 ...Massimo Adriatici, l'assessore diche una settimana fa ha ucciso Youns El Boussettaoui davanti a un bar, compare in unscovato dall'agenzia di stampa La Presse, ripreso pochi minuti ...Un video girato martedì 20 luglio scorso, e recuperato in esclusiva da LaPresse, mostra il piazzale antistante il Bar Ligure di piazza Meardi a Voghera, dove poco prima l’assessore alla Sicurezza, Mas ...Non solo parla con gli operanti come se fosse lui il capo, ma si avvicina anche ad un testimone oculare e gli dice quello che deve dire Non solo parla con gli operanti come se fosse lui il capo, ma si ...