"Una frode, ci trasformano in fabbriche virali". Ecco l'uomo che guida la guerra ai vaccini: sapete chi è davvero il dottor Mercola? (Di lunedì 26 luglio 2021) Secondo gli esperti è una delle 12 persone al mondo in grado di guidare la contro-informazione su Coronavirus e vaccini sui social. Il professor Joseph Mercola è una autentica star su Facebbok, Youtube e gli altri media che raggiungono milioni di persone, in ogni lingua, in ogni modo e a ogni ora del giorno e della notte. E alle sue spalle ha un autentico colosso economico, una azienda da centinaia di milioni di dollari basata, soprattutto, su fake news e informazioni scientifiche spesso smentite dalle autorità ufficiali e dagli studi pubblicati sulle riviste di settore. Eppure muove milioni di "followers" e riesce a convincerli, a ...

