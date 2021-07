Un Posto al Sole | anticipazioni 26-30 luglio 2021 | Guido subisce un’aggressione

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 26 luglio 2021)- UPAS Attimi di forte tensione per il vigileDel Bue (Germano Bellavia) nelle puntate di Unalin onda questa settimana. Durante un turno di lavoro, l’uomo verrà infatti aggredito e tutto ciò sembrerà coincidere con il ritorno di Pietro Abbate (Simon Grechi). In ogni caso,potrà contare sull’aiuto di Raffaele (Patrizio Rispo) e Franco (Peppe Zarbo), che gli presteranno il primo soccorso, ma subito dopo capirà che gli è stata sottratta la pistola d’ordinanza. Lunedì 26 e martedì 27la soap di Rai3 andrà in onda eccezionalmente alle 20.20, mentre i ...