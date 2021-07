Udinese | un ex Samp nel mirino per il dopo de Paul

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tiene banco in casal’uscita di scena, al quanto prevedibile, di Rodrigo de, trasferitosi alla corte del Cholo Simeone all’Atletico di Madrid per 35 milioni di euro. I friulani ancora non son riusciti a trovare un degno sostituto, nonostante la modica somma ricevuta. Ma un’idea molto valida potrebbe essere l’ex centrocampista offensivo dellae del Bologna., uno svincolato di lusso per il tuo centrocampo Il nome in considerazione corrisponde a Gaston Ramirez, fino alla scorsa stagione in blucerchiato, ora svincolato d’eccezione in cerca di una squadra. All’esperto uruguaiano, che ha molte ...