Turrini: “Infortunio Demme, nessun intervento cattivo” (Di lunedì 26 luglio 2021) Francesco Turrini ex centrocampista del Napoli ed attuale allenatore della Primavera della Fiorenzuola, è intervenuto a Radio Marte: “Infortunio Demme? Ero lì, non è stato un intervento duro, Demme non si è accorto dell’arrivo dell’avversario, non ha protetto la palla ed era molle. Ma non è stato un intervento duro e cattivo. Napoli-Pro Vercelli? Giudicabile il primo tempo, ho visto buone idee e una buona condizione fisica. Penso che Spalletti voglia aggredire la squadra nella propria metà campo, ha spiccate doti offensive. Si è fatto un giro palla veloce, a due tocchi. Si ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 26 luglio 2021) Francescoex centrocampista del Napoli ed attuale allenatore della Primavera della Fiorenzuola, è intervenuto a Radio Marte: “? Ero lì, non è stato unduro,non si è accorto dell’arrivo dell’avversario, non ha protetto la palla ed era molle. Ma non è stato unduro e. Napoli-Pro Vercelli? Giudicabile il primo tempo, ho visto buone idee e una buona condizione fisica. Penso che Spalletti voglia aggredire la squadra nella propria metà campo, ha spiccate doti offensive. Si è fatto un giro palla veloce, a due tocchi. Si ...

