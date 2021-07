Tunisia, Presidente sospende parlamento e licenzia premier: 'non è colpo di stato' (Di lunedì 26 luglio 2021) Su disposizione del Presidente Saied è stata chiusa la sede di Al Jazeera. ' Ho agito secondo Costituzione' fa sapere il capo dello stato tunisino, replicando così alle accuse del partito islamico ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 26 luglio 2021) Su disposizione delSaied è stata chiusa la sede di Al Jazeera. ' Ho agito secondo Costituzione' fa sapere il capo dellotunisino, replicando così alle accuse del partito islamico ...

