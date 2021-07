Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2021 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TIRegionale : #FL1 #FiumicinoAeroporto #Orte Circolazione in graduale ripresa dopo intervento dei vigili del fuoco tra… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 26-07-2021 ore 20:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso a via della Pineta Sacchetti, tra largo Gemelli e via Mattia Battistini. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2021 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

Il prossimo fine settimana, sabato 31 luglio e domenica 1 agosto, via dei Fori Imperiali sarà interamente pedonalizzata e chiusa al. Parte così la sperimentazione diCapitale per estendere anche al sabato la pedonalizzazione della grande strada archeologica , come già avviene nei giorni festivi. La sperimentazione ...Il prossimo fine settimana, sabato 31 luglio e domenica 1 agosto, via dei Fori Imperiali sarà interamente pedonalizzata e chiusa al. Parte così la sperimentazione diCapitale per estendere anche al sabato la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali, come già avviene nei giorni festivi. La sperimentazione è prevista ...Andrea Prencipe, Rettore della Luiss Guido Carli, è stato ospite del Presidente di Confindustria Chieti Pescara Silvano Pagliuca per il format “90 minuti con” dedicato al tema della trasversalità est ...Roma, 25 Luglio 2021 – in aumento dalla serata odierna, il traffico di rientro verso i centri urbani per gli spostamenti anche di breve percorrenza. Alle ore 18:00 circa, sull’autostrada A1 Milano-Nap ...