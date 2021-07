Tommaso Zorzi si fotografa sul wc dell’aereo | fa infuriare il web con una frase sulla Sardegna e poi vede Rocco Siffredi

(Di lunedì 26 luglio 2021) Una foto sul water, poi lae infine lo scatto con. L’unico filo conduttore di questi tre tasselli è, l’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip nonché opinionista dell’Isola dei Famosi 2021. L’influencer milanese nella giornata di ieri 25 luglio ha pubblicato su Instagram alcune stories nelle quali ha raccontato di essere in viaggio per raggiungere: “Ti starai chiedendo: dove vai vestito così e a fare cosa? Ti do un nome e cognome:...

Cosa bolle in pentola trae Rocco Siffredi ? Il vincitore del Grande Fratello Vip ha svelato di essere in partenza per la Sardegna, dove incontrerà il divo porno per eccellenza.e Rocco , infatti, ...Un battibecco insolito quello che c'è stato tra Gaia, sorella del vincitore del GfVip, e Amanda Knox , protagonista del caso Meredith Kercher. Le due si sono scambiate una serie di messaggi al veleno su Twitter. Tutto è iniziato con la ...Niente vacanze per Zorzi e Siffredi, entrambi nello stesso luogo per lavorare insieme ad un super progetto top secret. L'annuncio suscita curiosità ...Sui social è scoppiato un vero e propri battibecco tra Amanda Knox e la sorella minore di Tommaso Zorzi, Gaia.