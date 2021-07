Tokyo2020 | 4×100 maschile e Bacosi d’Argento | Martinenghi di Bronzo

Leggi su zon

(Di lunedì 26 luglio 2021) Arrivano altre tre medaglie per l’Italia a: lasldi nuoto e Dianaconquistano l’Argento mentrenei 100 rana Sale ad 8 il numero di medaglie per l’Italia ai Giochi Olimpici di. Il tricolore conquista due medaglieed una dinelle prime ore della mattinata italiana in terra nipponica. Si è cominciati con il 3° posto conquistato da Niccolònei 100 mt rana di nuoto (58.33). Un grande risultato per l’azzurro al suo primo podio in ...