Tokyo 2020 | Zverev agli ottavi | ma il difficile inizia adesso

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - angiuoniluigi : RT @repubblica: ?? Tokyo 2020, tiro a volo, Diana Bacosi argento nello skeet - zazoomblog : Tokyo 2020 tennis: Fognini e Giorgi agli ottavi di finale - #Tokyo #tennis: #Fognini #Giorgi -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Agenzia ANSA

Diana Bacosi ha conquistato l'argento nello SkeetL'azzurra, in meno di un'ora e mezza di gioco, si è sbarazzata della russa Elena Vesnina (N.305 del mondo), conquistando così il pass per gli ottavi di finale a. Dopo un inizio contratto (0 - 2)...Fabio Fognini e Camila Giorgi avanzano agli ottavi di finale nel torneo olimpico di tennis Tokyo 2020. In campo maschile il 34enne Fognini, numero 31 del ranking Atp e testa di serie numero 15 nel tab ...Solo alle ore 23.30 sarò via libera per il triathlon femminile, con Betto, Olmo e Steinhauser impegnate durante la notte italiana. Pronti a dare il via a una nuova giornata per le Olimpiadi di Tokyo 2 ...