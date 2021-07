Tokyo 2020 | scherma | Garozzo d’argento nel fioretto

(Di lunedì 26 luglio 2021) Danieleha vinto la medaglianel torneo olimpico dimaschile ai Giochi di. Il siciliano è stato battuto in finale dallo schermidore di Hong Kong Cheung Ka Long con il punteggio di 15-11. Per l’azzurro che aveva vinto l’oro a Rio 2016 un amaro argento. Per l’Italia è la nona medaglia a. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

La Stampa

Daniele Garozzo vince la medaglia d'argento nel fioretto nella finale contro l'atleta di Hong Kong Cheung Ka Long alle Olimpiadi di, con un punteggio di 11 - 15 . Già oro a Rio 2016, Garozzo ha dato all'Italia la quarta medaglia d'argento e la nona medaglia in tutto. In semifinale aveva battuto in il giapponese Takahiro ...Daniele Garozzo è argento nel fioretto individuale a. L'azzurro ha perso 11 - 15 la finale con Cheung Ka Long, schermidore di Honk Kong. Siciliano, è il fratello minore dello spadista Enrico Garozzo. Nel 2008 ha vinto il Cadet World ...Seconda giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo per quanto riguarda il torneo di pallanuoto ... sito di Sport all'Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.Per l'azzurra 15° tempo (1'57"33) sulle 16 nuotatrici ammesse al turno successivo. È già finita l'avventura olimpica di Benedetta Pilato ai giochi di Tokyo 2020. La ranista azzurra prenderà il volo ...