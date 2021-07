Tokyo 2020, il varesino Nicolò Martinenghi racconta il suo bronzo nei 100 rana (Di lunedì 26 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color «Sul podio ho provato una forma di leggerezza assoluta: in quel momento ti senti diverso e capisci realmente che la frase “i sacrifici ripagano sempre” comincia ad avere un altro valore». Nicolò Martinenghi, 21 anni residente ad Azzate (Varese), descrive la sua leggerezza assoluta provata sul podio del Tokyo Acquatics Centre dopo la medaglia di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd ... Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 26 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color «Sul podio ho provato una forma di leggerezza assoluta: in quel momento ti senti diverso e capisci realmente che la frase “i sacrifici ripagano sempre” comincia ad avere un altro valore»., 21 anni residente ad Azzate (Varese), descrive la sua leggerezza assoluta provata sul podio delAcquatics Centre dopo la medaglia di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd ...

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - ___coldplayer : RT @Eurosport_IT: Dopo l'oro di Rio 2016, Daniele Garozzo sul podio anche a Tokyo 2020: è argento nel fioretto per l'azzurro ?????? Non riesc… - GRonchieri : Meravigliosi. -