Teatro | alla Fortezza di Santa Barbara va in scena Il castello di ghiaccio

(Di lunedì 26 luglio 2021) I biglietti possono essere acquistati, in prevendita,Biglietteria delManzoni (0573 991609 - 27112), on line su www.bigliettoveloce.it oppure la sera stessa degli spettacoli, dalle ore ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Franco Zeffirelli e Joan Sutherland. Correva l’anno 1960 e mancavano pochi minuti alla prima di Alcina di Händel… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Preziosi, ora sfida è riportare gente a teatro: (ANSA) - ROMA, 26 LUG - Non sono mancate lacrime e… - SbrizzaClaudio : RT @Lu16039Luludim: Quando andrete a cinema,teatro, ristorante ricordatevi che la persona accanto cn il “Green Pass” potrebbe essere infett… - SoldatinoA : RT @Barbapapoo: Dalla vendetta al processo in Tribunale, dallo Stargate ultraterreno ad Heroes di Bowie, dalla tragedia greca alle tragedie… - marialetiziama9 : RT @Lu16039Luludim: Quando andrete a cinema,teatro, ristorante ricordatevi che la persona accanto cn il “Green Pass” potrebbe essere infett… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro alla

La Nazione

Con il trio Granados reduce dalla Scala, e i migliori vini rosati del territorio Grosseto : Reduce dallo strepitoso successo ottenuto presso il Ridotto del prestigiosoScala di Milano, il Trio Granados composto dai fratelli Ferdinando e Angela Trematore al violino e pianoforte e dalla violinista spagnola Martina Alonso Benavides sarà il protagonista ...I biglietti possono essere acquistati, in prevendita,Biglietteria delManzoni (0573 991609 - 27112), on line su www.bigliettoveloce.it oppure la sera stessa degli spettacoli, dalle ore ...Al via il festival di danza teatro e musica «Antichi Scenari» con la direzione artistica di Carmine Borrino e Veronica Grossi, primi 2 appuntamenti venerdì 30 luglio ...Il francese si racconta in esclusiva: "Sono soddisfatto dei risultati ottenuti finora, ero partito per lottare per la Top 5 e sono addirittura occhio secondo nel Mondiale: ma...." ...