Stupendo Martinenghi! Con un gran finale è bronzo nei 100 rana

(Di lunedì 26 luglio 2021) L’azzurro è terzo dietro al marziano Peaty e all’olandese Kamminga: “Una cascata di emozioni” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Che magnifico bronzo per Nicolò Martinenghi, 21 anni dopo l’oro di Domenico Fioravanti! Nei 100 rana il varesino del ‘99, tocca in 58”33 dietro al marziano Adam Peaty (5733 ...A Sydney 2000 era stato oro, a Tokyo è arrivato il bronzo. Una Finale che, di fatto, è stata spezzata in due visto che i primi tre hanno scavato un solco notevole con il resto della vasca, considerand ...