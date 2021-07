Sardegna a fuoco, le immagini della tragedia degli incendi (Di lunedì 26 luglio 2021) Più di 60 ore di fuoco, oltre 20mila ettari di territorio, case e aziende bruciati nell’Oristanese. Le persone sfollate sono 1500 e migliaia i capi di bestiame in pericolo. La parte occidentale della Sardegna è in fiamme dal 23 luglio. La prima notizia di un incendio ha questa data: un’auto in fiamme per un incidente stradale. Potrebbe essere uno dei primi focolai di quello che è un rogo devastante sospinto dal vento prima di scirocco e poi di libeccio. Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 luglio 2021) Più di 60 ore di fuoco, oltre 20mila ettari di territorio, case e aziende bruciati nell’Oristanese. Le persone sfollate sono 1500 e migliaia i capi di bestiame in pericolo. La parte occidentale della Sardegna è in fiamme dal 23 luglio. La prima notizia di un incendio ha questa data: un’auto in fiamme per un incidente stradale. Potrebbe essere uno dei primi focolai di quello che è un rogo devastante sospinto dal vento prima di scirocco e poi di libeccio.

nicola_pinna : La #Sardegna continua a lottare contro il fuoco. Tra #Cuglieri e i suoi borghi centinaia di persone sono state evac… - CagliariCalcio : Le fiamme hanno spazzato via vegetazione, allevamenti, case, vite. Il nostro pensiero oggi è per chi continua a lot… - nicola_pinna : Sto riattraversando ora le strade devastate dagli #incendi che hanno piegato il cuore della #Sardegna: una via cruc… - ugocappellacci : Ora al centro operativo di Cuglieri con il sindaco, il comandante dei Vigili del Fuoco e il consigliere Cera per fa… - Donatel09064683 : RT @PellegriniLuisa: @Stefanialove_of Buon lunedì e buon inizio settimana a te Stefania ???????? Visto le immagini della Sardegna, tremende, ci… -